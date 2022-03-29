Обойдемся без "Диора": чем заменить тяжелый люкс, рассказала визажист из Новосибирска

Визажист из Новосибирска Анастасия Бондаренко рассказала "Атас.инфо" какие отечественные марки с легкостью заменят тяжелый люкс.
Российская косметика на рынке была всегда, и профессиональные визажисты охотно ею пользовались. С другой стороны - потребителю она была плохо известна, не была так раскручена, как тот же "Диор" или "Шанель". А между тем...
Можно хорошие кисти подобрать и для нанесения тона, для румян, хорошие кисти для пудры, очень плотные тонкие кисточки для бровей. Также у них очень хороший тинт для бровей, его можно использовать не только для бровей, но и для прорисовки стрелок. Держится такой тинт очень долго. Также он имеет приятную кремовую текстуру за счет чего им можно наносить четкие тонкие линии, но в тоже время можно растушёвывать как тени. Очень хорошие тени, у них очень хорошая минеральная пудра, она не имеет никакого оттенка, но в тоже время хорошо фиксирует тональное средство.
PROMAKEUP Laboratory выбирают визажисты. Под этой маркой выпускается очень хороший спрей-фиксатор макияжа, спрей под макияж. Это средство очень актуально летом, когда не хочется перегружать кожу, можно использовать увлажняющий спрей. Также у них есть базы под тени.
У этой марки очень красивые цветные туши.
Знакомый "Арт-визаж" вот уже несколько лет выпускает прозрачный гель для бровей, которому нет равных среди аналогичных продуктов. У "Арт-визаж" очень хорошие тушь, карандаши для глаз и губ.
В линейке Divage можно посмотреть тональное средство, пудру, хайлайтер, тушь. Тональные средства будут стоит от 400 рублей.
И, конечно, косметика сибирячки Натали Шик. Визажисты называют ее косметику "люксовой". Качество отменное у всех продуктов.
Цены на всю отечественную косметику более чем демократичные, особенно если сравнивать с зарубежными аналогами. Купить тоже не проблема - в интернет магазинах и "Золотом яблоке" есть все.
- На ближайшее время рекомендую всем купить белый карандаш, - рассказала визажист Анастасия. - Его можно использовать для создания правильных объёмов на лице.
Карандаш можно наносить на нос, растушевывать, чтобы делать его визуально меньше, также его можно наносить под бровь и во внутренний уголок глаза, либо под тени, как подложку, чтобы цвет казался более ярким и сочным.
Корректор уходит в прошлое, на его место приходят румяна. Румян становится на лице больше, все возможные освежающие оттенки, можно использовать с легким блеском. Чтобы нанести правильно румяна, надо улыбнуться и на самую выступающую точку на лице нанести румяна.
В моде натуральные брови, по цвету они или натуральные, или чуть светлее.
Уходит в прошлое и хайлайтер. Допустимо его использование на шее и ключицах.
Летом-2022 будут популярны монотени. Это нанесение одного оттенка на подвижное веко полностью с растушёвкой на веко, никаких четких границ. Три самых популярных оттенка - голубой, бирюзовый и лимонный. Важно не забывать, что эти цвета должны подходить к образу и одежде.