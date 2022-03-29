Обойдемся без "Диора": чем заменить тяжелый люкс, рассказала визажист из Новосибирска

Можно хорошие кисти подобрать и для нанесения тона, для румян, хорошие кисти для пудры, очень плотные тонкие кисточки для бровей. Также у них очень хороший тинт для бровей, его можно использовать не только для бровей, но и для прорисовки стрелок. Держится такой тинт очень долго. Также он имеет приятную кремовую текстуру за счет чего им можно наносить четкие тонкие линии, но в тоже время можно растушёвывать как тени. Очень хорошие тени, у них очень хорошая минеральная пудра, она не имеет никакого оттенка, но в тоже время хорошо фиксирует тональное средство.