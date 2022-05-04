Ночной дебошир разбил стекла припаркованных во дворе машин в Новосибирске

Ночной дебошир разбил стекла припаркованных во дворе машин в Новосибирске
Ночной дебошир разбил стекла припаркованных во дворе машин в Новосибирске
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: АСТ-54
Мужчина забросал из окна тяжелыми предметами автомобили на парковке во дворе по проспекту Дзержинского, 71. По словам очевидцев, дебошир орудует не впервые и всегда по ночам.

Пострадавшие автовладельцы рассказали, что повреждает их имущество сосед с 5 этажа жилого дома на проспекте Дзержинского, 71. Это мужчина лет 40-50, который по непонятной причине выкидывает личные вещи из окна на машины.

«Это уже не первый случай: на парковке автомобили стараются не оставлять, а подъезд - обходить стороной. Почему он это делает неизвестно, ведь машины ставят без шума и аккуратно», - подписал пост местный житель в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По вине дебошира разбиты стекла и вмят капот нескольких автомобилей во дворе. Автомобилисты пожаловались в полицию.

В ГУ МВД Новосибирской области Atas.info ситуацию обещали прокомментировать позже.

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