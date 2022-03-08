Жителя Новосибирска задержали за продажу автомобиля любовницы без её ведома

Напомним, что 24 января в Новосибирске мужчина угнал Lexus у своего знакомого, который уснул. Патрулям разослали ориентировку и уже через несколько минут экипаж ДПС остановил угнанный Lexus, за рулем которого сидел 29-летний житель Калининского района.