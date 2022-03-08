Жителя Новосибирска задержали за продажу автомобиля любовницы без её ведома

Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Новосибирска, который тайно от своей сожительницы хотел продать её машину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Девушка обнаружила объявление о продаже своего автомобиля Mazda на одном из тематических сайтов – это послужило поводом для обращения в правоохранительные органы.
В ведомстве отметили, что автор объявления был быстро раскрыт, а при проверке выяснилось, что он уже был судим по уголовной статье.
Напомним, что 24 января в Новосибирске мужчина угнал Lexus у своего знакомого, который уснул. Патрулям разослали ориентировку и уже через несколько минут экипаж ДПС остановил угнанный Lexus, за рулем которого сидел 29-летний житель Калининского района.