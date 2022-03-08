Жителя Новосибирска задержали за продажу автомобиля любовницы без её ведома

Жителя Новосибирска задержали за продажу автомобиля любовницы без её ведома
Жителя Новосибирска задержали за продажу автомобиля любовницы без её ведома
8 марта, 13:10ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Объявление о продаже автомобиля было опубликовано на одном из сайтов, но автора быстро удалось раскрыть

Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Новосибирска, который тайно от своей сожительницы хотел продать её машину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Девушка обнаружила объявление о продаже своего автомобиля Mazda на одном из тематических сайтов – это послужило поводом для обращения в правоохранительные органы.

В ведомстве отметили, что автор объявления был быстро раскрыт, а при проверке выяснилось, что он уже был судим по уголовной статье.

Напомним, что 24 января в Новосибирске мужчина угнал Lexus у своего знакомого, который уснул. Патрулям разослали ориентировку и уже через несколько минут экипаж ДПС остановил угнанный Lexus, за рулем которого сидел 29-летний житель Калининского района.

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