Мужчина с автоматом устроил стрельбу на «Снегирях» в Новосибирске

Мужчина с автоматом устроил стрельбу на «Снегирях» в Новосибирске
Мужчина с автоматом устроил стрельбу на «Снегирях» в Новосибирске
Сегодня, 15:04ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Житель Новосибирска открыл стрельбу из автомата на жилмассиве «Снегири» во время празднования Дня Победы. Об этом сообщили в группе «rodniki_54» в соцсети «ВКонтакте».

Ситуация произошла возле дома по улице Курчатова, 3/2 в Калининском районе города. К выпивающей около подъезда молодежи подошел мужчина с автоматом и стал бить им одного из них. Однако парень не стал терпеть избиение и повалил мужчину, но неожиданно произошел выстрел.

Шум от выстрела был настолько громкий, что на него пришли соседи и помогли скрутить вооруженного человека. При этом они тут же выяснили, что автомат был с холостыми патронами.

Очевидцы вызывали на место происшествия скорую помощь и полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что 53-летний мужчина выстрелил три раза в воздух из карабина «Сайга» – он имеется у него на законных основаниях, но стрелять в таких местах ему все-таки нельзя, поэтому оружие пришлось у него забрать в полицию.

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