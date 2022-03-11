В Новосибирске будут судить учредителя похоронного дома за взятки патологоанатому

Сторона обвинения утверждает, что Якушев замешан в коррупционном преступлении. В течение восьми лет (2011-2019 гг.) он передавал взятки (от 500 до 1000 руб.) патологоанатому больницы №1 через своих сотрудников за содействие в бизнесе. В общей сложности мужчина получил более 1,2 млн рублей. Сделка проходила за каждого умершего, родственникам которого похоронный дом оказывал услуги.