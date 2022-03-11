В Новосибирске будут судить учредителя похоронного дома за взятки патологоанатому

В Новосибирске будут судить учредителя похоронного дома за взятки патологоанатому
В Новосибирске будут судить учредителя похоронного дома за взятки патологоанатому
Сегодня, 04:42ПроисшествияФото: pixabay.com
Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дело основателя крематория и похоронного дома «Некрополь» Сергея Якушина передано в Новосибирский суд.

Сторона обвинения утверждает, что Якушев замешан в коррупционном преступлении. В течение восьми лет (2011-2019 гг.) он передавал взятки (от 500 до 1000 руб.) патологоанатому больницы №1 через своих сотрудников за содействие в бизнесе. В общей сложности мужчина получил более 1,2 млн рублей. Сделка проходила за каждого умершего, родственникам которого похоронный дом оказывал услуги.

Якушина объявили в федеральный розыск, когда преступление раскрылось. Его задержали в Санкт-Петербурге в конце прошлого года, пишет региональный СК.

Основатель крематория так и не сознается в содеянном.

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