В Новосибирской области автомобиль каршеринга слетел с дороги и врезался в сосну

Так, брошенный автомобиль заметил водитель маршрутного такси недалеко от санатория «Рассвет» в Бердске. На место прибыли сотрудники ГИБДД. По словам правоохранителей, внутри машины никого не было. Предполагается, что ДТП с «Делимобилем» произошло ночью 15 апреля. Иномарка двигалась со стороны санаториев «Сибиряк» и «Рассвет» в сторону Новосибирска.