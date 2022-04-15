В Новосибирской области автомобиль каршеринга слетел с дороги и врезался в сосну

В Новосибирской области автомобиль каршеринга слетел с дороги и врезался в сосну
В Новосибирской области автомобиль каршеринга слетел с дороги и врезался в сосну
Сегодня, 11:01ПроисшествияФото: АвтоБердск
Теперь предстоит установить личность водителя, который бросил машину.

Каршеринговый автомобиль вылетел с дороги и повалил дерево. Об этом рассказали в социальных сетях.

Так, брошенный автомобиль заметил водитель маршрутного такси недалеко от санатория «Рассвет» в Бердске. На место прибыли сотрудники ГИБДД. По словам правоохранителей, внутри машины никого не было. Предполагается, что ДТП с «Делимобилем» произошло ночью 15 апреля. Иномарка двигалась со стороны санаториев «Сибиряк» и «Рассвет» в сторону Новосибирска.

Всю информацию передали в каршеринговую фирму. Дальнейшей судьбой автомобиля займутся представители компании. Виновника аварии узнают через мобильное приложение, в котором регистрировался арендатор.

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