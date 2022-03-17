В Новосибирске таксист сбил перебегавшего дорогу 10-летнего мальчика

ДТП произошло в 18:33 на территории Калининского района Новосибирска. Водитель 1991 года рождения двигался от улицы Богдана Хмельницкого и у дома №32 по улице 25 лет Октября сбил мальчика, который перебегал дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный свет.