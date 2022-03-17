В Новосибирске таксист сбил перебегавшего дорогу 10-летнего мальчика

В Новосибирске таксист сбил перебегавшего дорогу 10-летнего мальчика
В Новосибирске таксист сбил перебегавшего дорогу 10-летнего мальчика
Сегодня, 18:13ПроисшествияАлександр КондратьевФото: ГИБДД Новосибирска
Таксист заявил, что мальчик выбежал из-за стоящей машины – он не успел затормозить и сбил его

В Новосибирске 31-летний водитель такси Kia Rio сбил перебегавшего проезжую часть 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.

ДТП произошло в 18:33 на территории Калининского района Новосибирска. Водитель 1991 года рождения двигался от улицы Богдана Хмельницкого и у дома №32 по улице 25 лет Октября сбил мальчика, который перебегал дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный свет.

Таксист утверждает, что ребенок неожиданно выбежал из-за стоящего автомобиля.

Ребенка с сотрясением мозга и травмой живота госпитализировали в медицинское учреждение. На месте аварии работает экипаж ГИБДД, который устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 7 марта в Новосибирске мужчина за рулём Volkswagen Polo сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

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