Минометный снаряд нашли на острове реки Бердь под Новосибирском

Минометный снаряд нашли на острове реки Бердь под Новосибирском
Минометный снаряд нашли на острове реки Бердь под Новосибирском
Сегодня, 17:11ПроисшествияФото: Пресс-служба Росгвардии
Боеприпас обезвредили саперы Росгвардии.

Жители Искитима Новосибирской области обнаружили заряженный минометный снаряд на острове реки Бердь. Об этой находке они незамедлительно сообщили правоохранителям.

На речной остров выезжали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области. Обследовав предмет выяснили, что этот боеприпас, по виду миномётный снаряд, представляет угрозу.

«Нашли боеприпас со следами сильной коррозии, он может представлять угрозу. Учитывая состояние находки, его уничтожили на месте с соблюдением всех правил предосторожности», - уточнила Atas.info пресс-секретарь Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

Для справки: Минометный снаряд - это боеприпас для стрельбы из миномётов и гладкоствольных безоткатных орудий.

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