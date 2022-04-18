Минометный снаряд нашли на острове реки Бердь под Новосибирском

«Нашли боеприпас со следами сильной коррозии, он может представлять угрозу. Учитывая состояние находки, его уничтожили на месте с соблюдением всех правил предосторожности», - уточнила Atas.info пресс-секретарь Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.