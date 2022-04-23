Восьмиклассницу нашли мертвой в гимназии новосибирского Академгородка

Восьмиклассницу нашли мертвой в гимназии новосибирского Академгородка
Восьмиклассницу нашли мертвой в гимназии новосибирского Академгородка
Сегодня, 13:59ПроисшествияФото: gornostay.com"Горностай" считается престижной гимназией в Новосибирске
Трагедия произошла в четверг, 21 апреля 2022. Тело школьницы обнаружили в престижной гимназии новосибирского Академородка, сообщают СМИ. С директором гимназии «Горностай» Ириной Путинцевой связаться не удалось.

О том, что тело восьмиклассницы обнаружили в туалете престижной гимназии, сообщает сайт НГС, со ссылкой на ученика школы. «Нам запретили об этом рассказывать. Вчера учителей по этому поводу собирали в актовом зале», — рассказал учащийся.

Гимназия «Горностай» считается одним из престижных учебных в новосибирском Академгородке. Связаться по телефону с директором МАУО города Новосибирска «Образовательный центр — гимназия № 6 «Горностай», экс-депутатом горсовета Новосибирска Ириной Путинцевой корреспонденту Atas.info не удалось.

Запрошена информация от управления ГУ МВД по Новосибирской области.

В СУ СКР по Новосибирской области уточнили, что пока не располагают информацией.

Материалы по теме:
2022НовосибирскшколаАкадемгородок
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы