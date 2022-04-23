Восьмиклассницу нашли мертвой в гимназии новосибирского Академгородка

О том, что тело восьмиклассницы обнаружили в туалете престижной гимназии, сообщает сайт НГС, со ссылкой на ученика школы. «Нам запретили об этом рассказывать. Вчера учителей по этому поводу собирали в актовом зале», — рассказал учащийся.