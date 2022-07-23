Неадекватная женщина влетела на машине в канаву и шумела на всю улицу в Новосибирске

Жительница Новосибирска пожаловалась Atas.info на неадекватную женщину, которая ночью на полном ходу влетела в канаву и после этого шумела на всю улицу. Информацию подтвердили в городском ГИБДД.

Ситуация произошла на улице Высоцкого в Новосибирске – женщина за рулем иномарки не могла выбрать из канавы и бесконечно давила на газ. После этого она начала сигналить на протяжении 10-15 минут. «Спала с открытым окном и слышала, как после длительного автомобильного сигнала у многих соседей проснулись маленькие дети и начали плакать», - сказала Маргарита С. В городском ГИБДД рассказали, что вызов поступил в дежурную часть около 02:00 ночи. Сотрудники ДПС выяснили, что в автомобиле Mazda Demio находилась 37-летняя женщина, которая была в неадекватном состоянии и не подчинилась законным требованиям правоохранительных органов. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования – на неё составили административный протокол и доставили в отдел полиции.

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