Неадекватная женщина влетела на машине в канаву и шумела на всю улицу в Новосибирске

Ситуация произошла на улице Высоцкого в Новосибирске – женщина за рулем иномарки не могла выбрать из канавы и бесконечно давила на газ. После этого она начала сигналить на протяжении 10-15 минут.
«Спала с открытым окном и слышала, как после длительного автомобильного сигнала у многих соседей проснулись маленькие дети и начали плакать», - сказала Маргарита С.
В городском ГИБДД рассказали, что вызов поступил в дежурную часть около 02:00 ночи. Сотрудники ДПС выяснили, что в автомобиле Mazda Demio находилась 37-летняя женщина, которая была в неадекватном состоянии и не подчинилась законным требованиям правоохранительных органов.
Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования – на неё составили административный протокол и доставили в отдел полиции.