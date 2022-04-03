Новосибирцы стояли в очередях за продуктами на ярмарке на Маркса

Есть даже очереди за определенной продукцией, отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале. Это доказывает, что такие формы торговли востребованы.
Горожане приходили целенаправленно, с желанием пополнить свои продуктовые запасы, и многим это удалось. Традиционно пользовались спросом мясо и колбасы. Новосибирцы, рассчитывая на "натуральность", затаривались основательно.
Одними из недочетов, как отметил градоначальник, стала теснота на площадке перед ГУМом. Поэтому уже для следующей ярмарки движение перекрою, что позволит избежать толкучки.
Кстати, сегодня, 3 апреля, проходит еще одна ярмарка. Но уже перед ГПНТБ на площади Пименова.