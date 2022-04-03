Новосибирцы стояли в очередях за продуктами на ярмарке на Маркса

Новосибирцы стояли в очередях за продуктами на ярмарке на Маркса
Новосибирцы стояли в очередях за продуктами на ярмарке на Маркса
Сегодня, 07:15ПолитикаФото: Телеграм-канал Анатолия Локтя
У ГУМа в Новосибирске прошла очередная ярмарка. Свою продукцию привезли 50 операторов и не только из Новосибирска, но и районов области и Алтайского края.

Есть даже очереди за определенной продукцией, отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале. Это доказывает, что такие формы торговли востребованы.

Горожане приходили целенаправленно, с желанием пополнить свои продуктовые запасы, и многим это удалось. Традиционно пользовались спросом мясо и колбасы. Новосибирцы, рассчитывая на "натуральность", затаривались основательно.

Одними из недочетов, как отметил градоначальник, стала теснота на площадке перед ГУМом. Поэтому уже для следующей ярмарки движение перекрою, что позволит избежать толкучки.

Кстати, сегодня, 3 апреля, проходит еще одна ярмарка. Но уже перед ГПНТБ на площади Пименова.

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