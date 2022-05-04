Депутат горсовета Новосибирска запаслась водой в бомбоубежище

Депутат из Новосибирска Светлана Каверзина начала делать из подвала бомбоубежище и уже сделала там запасы питьевой воды.

Новосибирский депутат горсовета Светлана Каверзина начала создавать свое бомбоубежище из подвала жилого дома – она принесла туда 15 литров воды. Об этом она сообщили в социальных сетях. «Спасибо нашей управляющей компании за то, что открыла подвал. Завтра туда принесу воды литров 15», – написала Каверзина. Она уточнила, что начала делать запасы из-за того, что в рОссии постоянно что-то взрывается, а с водой она будет чувствовать себя в безопасности – «Куда бежать в случае чего – стало понятней», - добавила депутат.

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