Накануне Дня Победы-2022 в Новосибирске запустили фонтаны

Накануне Дня Победы-2022 в Новосибирске запустили фонтаны
Накануне Дня Победы-2022 в Новосибирске запустили фонтаны
Сегодня, 12:11ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Свершилось: после двухлетнего перерыва из-за пандемии в Новосибирске состоялся торжественный пуск фонтанов. Все фонтаны города заработают накануне Дня Победы.

Вечером в минувшую пятницу заработал самый красивый, по версии мэра города Анатолия Локтя, цветомузыкальный фонтан в Центральном парке.

Мэр в своем телеграм-канале отметил, что возобновлена традиция запуска фонтанов. Такого не было два последних года из-за пандемии.

Запуск фонтанов для новосибирцев имеет особое значение. Именно после этого события для многих и начинается долгожданное лето, которое невозможно представить без брызг городских фонтанов.

"Чудесно, что в нашем городе их так много. Их самых любимых - фонтан у ГПНТБ", - рассказала "Атас.инфо" жительница города Наталья.

Кстати, фонтан у ГПНТБ заработал одними из первых. Также как и фонтаны на улицах Орджоникидзе, Селезнева, 25 лет Октября, в Первомайском сквере, в Березовой роще и на Бульваре Победы.

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