Запад может ограничить цены на нефть из России: к чему это приведет

Министр финансов США Джанет Йеллен на саммите G7 предложил ограничить цены на экспортируемую из России нефть – «Новые известия» выяснили, чем это грозит для страны.

Америка отказалась от российской нефти еще весной, а в начале июня в Европе утвердили эмбарго на поставки нефти морем и по северной ветке нефтепровода в Польшу и Германию – это уже лишает Россию дохода на 40 млрд долларов. Также скоро обещают запретить страхование судов, перевозящих нашу нефть. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что угрозы лидеров G7 на деле это пустые слова. Ведь им будет очень трудно договориться со многими странами, а такие попытки и вовсе могут привести к росту цен. Китай и Индия тоже могут присоединиться к ограничениями, ведь эти страны не имеют определенной политической позиции, поэтому из любви к РФ они вряд-ли будут за высокие цены – они найдут все методы, чтобы были выгодно им. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь на предложения сбить цены на нефть грозит миру дисбалансом рынка, дефицитом энергоресурсов и ростом цен на сырьё. Как заявляют власти, Россия перестанет продавать нефть за небольшие деньги, но последствия будут ужасающими, ведь из 10 трлн рублей, поступивших в федеральный бюджет в январе-апреле, 4,77 трлн рублей пришлись на нефтегазовый сектор. При этом даже некуда будет девать добытое сырье – нефтяные вышки станут бесполезными. В итоге, если Россия согласится снизить цены на нефть, то будет сложно исполнить бюджет. Если откажется, то мало того, что многие нефтяники потеряют работу, так еще и экономика упадет.

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