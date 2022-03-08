Новая выплата на детей: Путин объявил 8 марта – кому и когда придут деньги

Новая выплата на детей: Путин объявил 8 марта – кому и когда придут деньги
Новая выплата на детей: Путин объявил 8 марта – кому и когда придут деньги
8 марта, 07:05ПолитикаФото: pixabay.com
О новой выплате от государства на детей 8-16 лет объявил президент Владимир Путин, поздравляя женщин России с 8 марта. Социальное пособие будет начисляться с 1 апреля 2022 года всем семьям с невысокими доходами.

«Установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», - заявил Владимир Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем.

Выплату начнут начислять с 1 апреля, а деньги придут на карты семьям с невысокими доходами в мае, сказано на официальном сайте Президента РФ.

Владимир Путин напомнил, что ранее пособие на детей до 16 лет получали одинокие родители с детьми.

Президент РФ Владимир Путин
Фото:kremlin.ru

Atas.info ранее публиковал о график выплаты детских пособий в Новосибирской области. Выплаты от ПФР производятся с третьего числа каждого месяца. Выплаты по линии органов социальной защиты перечисляют до 10 числа.

Часть детских пособий выплачивает ПФР. Это ежемесячная выплата по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет и социальное пособие на ребёнка призывника-военнослужащего. ПФР производит выплаты беременным женщинам. Пособия родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет также перечисляет ПФР.

Другие детские выплаты, производит министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Это ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет, если доходы семьи не больше прожиточного минимума на человека. Ежемесячная выплата после рождения первого ребенка. Полный список пособий на официальном сайте министерства.

«Текущие выплаты и пособия семьям с детьми будут перечислены в полном объеме до 10 марта 2022 года», - уточнили Atas.info в Минтруда и соцразвития региона.

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