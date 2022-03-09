Дополнительная индексация пенсий и льготы бизнесу: новый закон о поддержке россиян

Принятые меры расширят и полномочия российского правительства – оно сможет уже в этом году разрешать вести деятельность без продления лицензии, а также будет упрощен процесс госзакупок, а у кабмина появится право оперативно повышать пенсии. Объявлено также и о введении новых кредитных каникул – эту отсрочку смогут получить те, чей доход упал более чем на 30%.