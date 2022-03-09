Дополнительная индексация пенсий и льготы бизнесу: новый закон о поддержке россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций из-за военной операции на Украине. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый законопроект предусматривает введение моратория на плановые проверки на малых и средних предприятиях в этом году, а также в организациях в сфере IT - до конца 2024 года.
Также в документе сообщается, что одной из мер для поддержки экономики в стране, станет упрощение разрешительных и лицензионных процедур при закупках товаров, работ или услуг для обеспечения муниципальных и государственных нужд.
Законопроект определяет введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в этом году, а также организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года. Также в документе указано, что для
При этом для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму, организации, которая зарегистрирована за его пределами, нужно будет иметь на полуострове представительство или филиал.
Также благодаря этому будет поддержка сектора экономики – этим документом упрощаются установленные российским законом разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют особенности правового режима при закупках товаров, работ или услуг.
Принятые меры расширят и полномочия российского правительства – оно сможет уже в этом году разрешать вести деятельность без продления лицензии, а также будет упрощен процесс госзакупок, а у кабмина появится право оперативно повышать пенсии. Объявлено также и о введении новых кредитных каникул – эту отсрочку смогут получить те, чей доход упал более чем на 30%.
Власти планирует в качестве поддержки бизнеса запуск инвестиционных налоговых кредитов. Суть заключается в отсрочке уплаты НДС, который возникает у компаний при инвестировании. Получается, что предприятие, которому предоставлен инвестиционный налоговый кредит, в течение определенного срока уменьшает платежи по налогу, а затем поэтапно выплачивает сумму кредита и проценты по нему.
В пакет первоочередных мер, который правительство может объявить уже в среду, 9 марта, льгота по НДС не войдет, сообщает РБК с отметкой, что в первом пакете большинство мер будет связано с послаблениями в сфере контроля и надзора, а также лицензирования, то есть со снятием административных издержек.
Напомним, что российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России наступает тяжелейший кризис, который окажется в три раза серьезнее, чем то, что страна пережила в 1998 году. По словам бизнесмена, Россия с такими вызовами еще не сталкивалась ни разу.