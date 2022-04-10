Рейтинг президента Владимира Путина за неделю вырос до 81,6% - ВЦИОМ

Еще неделю назад, с 21 по 27 марта, рейтинг к президенту России составлял 81%. За последние 7 дней с 28 марта по 3 апреля, судя по опросу общественного мнения, рейтинг поднялся до 91,6%. Показатель увеличился на 0,6%.