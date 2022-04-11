Как купить квартиру в новостройке в ипотеку?

Сколько времени занимает процесс оформления ипотеки в банке? Какую квартиру можно купить в кредит? К жилью, как и к заемщику, выдвигаются определенные требования. Не каждый объект будет одобрен. Как эскроу счета защищают дольщика?

Ипотечное кредитование имеет свои особенности и прежде чем обратиться в банк, нужно иметь представление о том, что предстоит. В первую очередь следует отталкиваться от ориентира, на который опирается клиент. Это может быть объект или банк. Если квартира уже найдена и человек желает приобрести жилье в конкретном ЖК, нужно отправлять заявку в тот банк, который сотрудничает с данным застройщиком. Если нет определенных предложений, можно искать лучшие условия по ипотеке в разных банках, а потом уже выбирать подходящую недвижимость. Обратите внимание, что аккредитация строительной компании в банке очень важна. Это не только гарантирует покупателю надежность сделки. Большинство банков не кредитуют другие объекты, только входящие в свой список. Найти актуальные предложения на первичном рынке новосибирской недвижимости поможет проект «ДамВамДом». Оформить предварительную заявку на ипотеку лучше онлайн. Это займет не более 15 минут. Одновременно можно отправить запрос в несколько банков. Если анкета одобрена, нужно предоставить банку документы о заемщике. В большинстве случаев это также можно сделать дистанционно. После этого будет принято окончательное решение, которое действует 2-3 месяца. То есть в этот период необходимо найти подходящий объект и подготовить документы. Квартиру можно подобрать из каталога аккредитованных новостроек конкретного банка. Это может быть строящееся или уже готовое жилье в сданном, недавно построенном доме. От данного параметра будет зависеть комплект документов по сделке. Если квартира еще не сдана, заключается договор долевого участия, а в залог банку передается право требования по данному договору. Готовый объект приобретается по договору купли-продажи с передачей в залог самой квартиры после оформления собственности. Менеджеры банка помогут подготовить все документы, но кроме процентов по кредиту заемщика ждут дополнительные расходы. Необходимо заплатить за страхование имущества, это обязательное требование. Объект залога должен быть застрахован от риска утраты и повреждения на весь срок кредитования. Личное страхование клиента подключается по желанию. Также необходимо оплатить госпошлину за регистрацию ипотеки, услуги нотариуса при заверении документов. При необходимости составления отчета об оценке жилья нужно заплатить оценочной компании. Кредитный договор подписывается одновременно с договором между сторонами сделки. При этом клиент должен предоставить оплаченные страховые полисы, подтверждение оплаты первоначального взноса. После оформления всех бумаг с банком и застройщиком требуется пройти государственную регистрацию ипотеки. Менеджеры агентства недвижимости «ДамВамДом» готовы детально проконсультировать пользователей по поводу ипотечного кредитования, подсказать о выгодных предложениях от банков и застройщиков. Здесь клиенту помогут собрать весь необходимый пакет документов и быстро найти объект, соответствующий требованиям банка и покупателя. Сайт функционирует с прошлого года, но в команду входят высококвалифицированные и опытные специалисты, работающие в этой сфере много лет. Другими преимуществами данного проекта являются: Получение всей необходимой информации бесплатно и онлайн

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Отсутствие навязчивой рекламы Схема покупки квартиры в строящемся доме через эскроу счет установлена законодательством. Это помогает защитить покупателей от недобросовестных застройщиков. Если сроки возведения дома клиента не устроят, договор можно расторгнуть а замороженные в банке средства вернуть. Строительство ведется не на деньги клиентов, а на кредитные средства банка-партнера. Услуга расчетов с девелопером через эскроу счет предоставляется дольщику бесплатно. ООО "Дам Вам Дом", Юридический адрес: 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1, офис 420, ОГРН 1215400004665

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