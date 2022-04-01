Ледовые переправы в Новосибирской области закрыли для проезда

Напомним, грузоподъемность новосибирской ледовой переправы «Спирино-Чингис» зимой увеличивали до 5 тонн. Как рассказали в МЧС, сейчас толщина льда на переправе «Спирино-Чингис» составляет около 50 сантиметров. Именно это дало возможность увеличить ее тоннаж с 2,5 до 5 тонн.