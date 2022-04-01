Ледовые переправы в Новосибирской области закрыли для проезда

Ледовые переправы в Новосибирской области закрыли для проезда
Ледовые переправы в Новосибирской области закрыли для проезда
Сегодня, 12:48ОбществоФото: ГУ МЧС по НСО
Проезд по тонкому льду может быть опасен.

В Ордынском районе Новосибирской области ледовые переправы закрыли для проезда. Об этом проинформировали на официальном сайте МЧС.

Фото:МЧС

«Установившиеся плюсовые температуры в регионе поспособствовали образованию трещин и частичному разрушению съездов и выездов в прибрежных зонах ледовых переправ. Поверхность водоема стала небезопасной для передвижения автомобилей. С этого дня проезд по переправам Ордынского района запрещен», - написали на сайте ведомства.

В местах несанкционированных выездов на ледовые переправы установили запрещающие знаки, а также перекрыли проезд. В МЧС уточнили, что движение по двум направлениям «Спирино – Чингис» и «Ордынское – Нижнекаменка» также запретят - специальная комиссия подписала акт о закрытие проезда.

Фото:МЧС

Во время оттепели любой выезд техники на лед может быть опасным. Стоит отметить, что это является административным правонарушением. Толщина льда снижается с каждым днем, что способствует провалу автомобиля и иного транспортного средства.

Напомним, грузоподъемность новосибирской ледовой переправы «Спирино-Чингис» зимой увеличивали до 5 тонн. Как рассказали в МЧС, сейчас толщина льда на переправе «Спирино-Чингис» составляет около 50 сантиметров. Именно это дало возможность увеличить ее тоннаж с 2,5 до 5 тонн.

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