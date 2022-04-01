Психвойска из Украины атакуют новосибирцев

Психвойска из Украины атакуют новосибирцев
Психвойска из Украины атакуют новосибирцев
Сегодня, 09:00ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Голос бота на другом конце трубки приглашает новосибирцев сходить в военкомат. Звонки поступают даже девушкам.

Украинские "психвойска" начали виртуальное наступление на Россию. Жители Новосибирской области пожаловались на новые спам-звонки. Такую информацию начали распространять по социальным сетям. Мошенники активно пишут в русских чатах и создают фейки.

По словам новосибирцев, им звонит робот и призывает прийти в военкомат по своему месту жительства. Инструктаж и дальнейшее распределение предлагают пройти даже девушкам. Целью визита в военкомат называют «победить фашизм».

Данный массовый обзвон является психологической атакой на фоне внешних политических событий в мире. Важно не попадаться на уловки мошенников и по возможности сразу сбрасывать звонок.

Поступающие вызовы подтверждают и жители города Обь в Новосибирской области. По словам потерпевших, фактический вызов определился как звонок из Венгрии. Однако звонили им не с целью прийти в военкомат, а чтобы наоборот – оградить от визита и не отпускать без надобности туда своих родных.

«Мне звонил робот, но не бежать в военкомат, а наоборот, не ходить ни куда и не отпускать родных. (Детей, мужа, отца) На телефоне высветилось "звонок из Венгрии»», - написала сибирячка в комментариях.

Такие звонки поступают старикам, детям и даже действующим солдатам. Именно с Украины раньше поступало большинство звонков от мошенников с требованием перевести деньги. По опыту прошлых спам-звонков, новых ждать долго не приходится - постоянно создаются новые схемы.

Это не единственный случай, когда новосибирцам звонят с иностранных номеров. Ранее поступали жалобы на спам-звонки из Украины, Чехии и США. При ответе на вызов люди сталкиваются с сообщениями о происходящем в Украине. Чаще всего телефонные номера зарегистрированы за пределами РФ.

Материалы по теме:
2022НовосибирскспецоперацияУкраина
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы