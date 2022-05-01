Новосибирцы обеспокоены жёлтой пылью на своих автомобилях

Новосибирцы обеспокоены жёлтой пылью на своих автомобилях
Новосибирцы обеспокоены жёлтой пылью на своих автомобилях
Сегодня, 16:27ОбществоФото: АСТ-54
Жители города удивились желтой пылью на своих машинах. По словам подписчиков группы, это пыльца от растений. Однако запись восприняли неоднозначно - сибиряки посмеялись, что автор записи "нашел чему удивляться и удивлять других", - написали в социальных сетях.

В Новосибирске автомобилисты обеспокоены жёлтой пылью на своих транспортных средствах. Об этом они поделились в социальных сетях.

«Сразу несколько читателей прислали в редакцию фотографии жёлтой пыли, которая за ночь покрыла их автомобили»,

сообщают в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Автор поста предполагает, что жёлтая пыль – это пыльца цветущих растений. В комментариях подписчики высмеяли автора поста. По словам новосибирцев, вскоре люди начнут удивляться летающим самолётам.

«Ни когда такого не было, и вот опять. Главное, что у читателей хватает ума фотографировать, и выкладывать»,

написал один из подписчиков группы.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегодняНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы