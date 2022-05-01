Новосибирцы обеспокоены жёлтой пылью на своих автомобилях

Жители города удивились желтой пылью на своих машинах. По словам подписчиков группы, это пыльца от растений. Однако запись восприняли неоднозначно - сибиряки посмеялись, что автор записи "нашел чему удивляться и удивлять других", - написали в социальных сетях.

В Новосибирске автомобилисты обеспокоены жёлтой пылью на своих транспортных средствах. Об этом они поделились в социальных сетях. «Сразу несколько читателей прислали в редакцию фотографии жёлтой пыли, которая за ночь покрыла их автомобили», сообщают в группе «АСТ-54» Вконтакте. Автор поста предполагает, что жёлтая пыль – это пыльца цветущих растений. В комментариях подписчики высмеяли автора поста. По словам новосибирцев, вскоре люди начнут удивляться летающим самолётам. «Ни когда такого не было, и вот опять. Главное, что у читателей хватает ума фотографировать, и выкладывать», написал один из подписчиков группы.

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