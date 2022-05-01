Новосибирцы обеспокоены жёлтой пылью на своих автомобилях

В Новосибирске автомобилисты обеспокоены жёлтой пылью на своих транспортных средствах. Об этом они поделились в социальных сетях.
«Сразу несколько читателей прислали в редакцию фотографии жёлтой пыли, которая за ночь покрыла их автомобили»,
сообщают в группе «АСТ-54» Вконтакте.
Автор поста предполагает, что жёлтая пыль – это пыльца цветущих растений. В комментариях подписчики высмеяли автора поста. По словам новосибирцев, вскоре люди начнут удивляться летающим самолётам.
«Ни когда такого не было, и вот опять. Главное, что у читателей хватает ума фотографировать, и выкладывать»,
написал один из подписчиков группы.