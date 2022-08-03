Отслеживание автобусов в Новосибирске онлайн

2GIS — многофункциональное приложение

Это приложение востребовано не только пассажирами, пользующимися услугами общественного транспорта, но и автовладельцами. А все потому, что программа 2GIS («2 ГИС», «Два ГИС») универсальна. В ней можно и отследить городской транспорт — автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамвай, и воспользоваться навигатором, который построит онлайн-маршрут до того или иного объекта, и отследить все дорожные камеры и пробки. У утилиты еще масса полезного и актуального функционала, за который ее ценят многочисленные пользователи.