Панферов раскритиковал мэрию Новосибирска за отказ поставить мемориал военному

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров обрушился с критикой на мэрию после отказа установить мемориальную доску на здании школы погибшего военного Камиля Хабибназарова. Об этом он написал пост во «ВКонтакте».

Военнослужащий погиб в бою на Украине весной 2022 года. Он окончил школе №24, а руководители задумали установить мемориал в его честь на стене. Однако чиновники муниципалитета отказали им. Панфёров заявил, что не понимает, как власти могли написать письмо с отказом матери, потерявшей сына. Также его заинтересовало, чем помешал бы мемориал на фасаде учебного учреждения Напомним, на днях в ситуации решил разобраться мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он извинился перед матерью бойуа и заключил, что мемориал установят.

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