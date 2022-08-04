Панферов раскритиковал мэрию Новосибирска за отказ поставить мемориал военному

Военнослужащий погиб в бою на Украине весной 2022 года. Он окончил школе №24, а руководители задумали установить мемориал в его честь на стене. Однако чиновники муниципалитета отказали им.
Панфёров заявил, что не понимает, как власти могли написать письмо с отказом матери, потерявшей сына. Также его заинтересовало, чем помешал бы мемориал на фасаде учебного учреждения
Напомним, на днях в ситуации решил разобраться мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он извинился перед матерью бойуа и заключил, что мемориал установят.