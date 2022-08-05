Звезды хвалят Новосибирск, авиашоу в Мочище, заболеваемость COVID - новости за неделю

Звезды хвалят Новосибирск, авиашоу в Мочище, заболеваемость COVID - новости за неделю
Звезды хвалят Новосибирск, авиашоу в Мочище, заболеваемость COVID - новости за неделю
Сегодня, 20:01ОбществоАлександр КондратьевФото: Atas.info
В Новосибирской области с 1 по 5 августа произошел ряд событий, которые потрясли местных жителей – звезды шоубиза начали хвалить метро Новосибирска, состоялось грандиозное авиашоу в Мочище, а также пошел резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Одни звезды едут в Новосибирск, а другие его хвалят

Знаменитая российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками о скором открытии новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске – она назвала удивительными датчики и две зоны режима тепла. Вслед за ней подобный пост появился и у певца Сергея Жукова – люди начали предполагать, что они проплачены городскими властями.

Также стало известно, что Ксения Собчак и Андрей Малахов посетят Новосибирска для проведения премии НГС в Новосибирском театре оперы и балета.

«Стрижи» и другие авиационные группы показали свое мастерство в Мочище

В начале недели прошло авиашоу в Мочище Новосибирской области – оно собрало тысячи зрителей, которые приехали даже из других городов. Сообщается, что мероприятие посетили 110 тысяч человек.

Там выступили авиационная группа высшего пилотажа ВКС РФ «Стрижи», старейшая в России пилотажная группа «Русь», а также первая российская женская пилотажная группа «Барсы».

Первая смерть в период новой волны коронавируса в Новосибирской области – заболевших становится все больше

В Новосибирской области врачи зафиксировали резкий прирост количества заболевших коронавирусом за сутки – это число уже более 120 человек. При этом зафиксирован уже один погибший, который не был привит и умер на больничной койке.

Врачи настоятельно рекомендуют всем ставить прививку от COVID-19, потому что осенью будет самый пик пандемии штамма «Кентавр», который даже заразнее «Омикрона».

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