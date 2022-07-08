Что запрещено мусульманину в праздник Курбан-байрам 9 июля 2022

В основном все запреты имеются и в обычной жизни мусульман – нельзя пить алкоголь за праздничным столом, материться, совершать прелюбодеяние и заниматься воровством.
Самое главное, что нельзя делать в этот день – истязать барана во время жертвоприношения. Нож должен быть наточен, чтобы быстро убить животное и без каких-либо мучений. Если баран не умрет быстрой смертью, то на того, кто исполнял жертвоприношение, будет нанесен большой грех.
Стоит также задуматься о своей одежде – не ходить в грязной, обязательно нужно приготовиться к празднику и постирать её.
Тяжелый труд тоже стоит исключить в Курбан-байрам – это время нужно посвятить молитве и праздничным обрядам.