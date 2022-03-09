Студентка из Колумбии уехала из Новосибирска из-за ситуации в Украине

Новосибирск покинула гражданка Колумбия, которая являлась студенткой НГТУ. Такую рекомендацию ей дали в посольстве ее страны.
В новосибирском вузе НГС сообщили, что девушка не отчислялась, она пока не решила, как будет проходить ее дальнейшее обучение и вернется ли она в Сибирь. Возможно, студентка возьмет академотпуск, но это не точно.
Девушка еще не вернулась на родину, она пока находится в пути.
Проректор по международным связям Вадим Некрасов уточнил, что в вузе есть и другие студенты из Колумбии, но они не планируют уезжать.
Несмотря не ситуацию в Украине все иностранные студенты и преподаватели продолжают обучение в плановом режиме.
Четыре новосибирских студента в рамках программы совместной магистратуры обучаются за границей. Четверо сибиряков находятся в Чехии в техническом университете Либерец, еще один учится в Италии. В вузе рассказали, что все они продолжают обучение, давление со стороны местного население они не испытывают.