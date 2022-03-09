Студентка из Колумбии уехала из Новосибирска из-за ситуации в Украине

Студентка из Колумбии уехала из Новосибирска из-за ситуации в Украине
Студентка из Колумбии уехала из Новосибирска из-за ситуации в Украине
9 марта, 04:40ОбществоФото: pixabay.com
Несколько студентов НГТУ обучаются за границей, но возвращаться не собираются.

Новосибирск покинула гражданка Колумбия, которая являлась студенткой НГТУ. Такую рекомендацию ей дали в посольстве ее страны.

В новосибирском вузе НГС сообщили, что девушка не отчислялась, она пока не решила, как будет проходить ее дальнейшее обучение и вернется ли она в Сибирь. Возможно, студентка возьмет академотпуск, но это не точно.

Девушка еще не вернулась на родину, она пока находится в пути.

Проректор по международным связям Вадим Некрасов уточнил, что в вузе есть и другие студенты из Колумбии, но они не планируют уезжать.

Несмотря не ситуацию в Украине все иностранные студенты и преподаватели продолжают обучение в плановом режиме.

Четыре новосибирских студента в рамках программы совместной магистратуры обучаются за границей. Четверо сибиряков находятся в Чехии в техническом университете Либерец, еще один учится в Италии. В вузе рассказали, что все они продолжают обучение, давление со стороны местного население они не испытывают.

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