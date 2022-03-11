Бояться ли новосибирцам санкций против российских банков?

«Большинство банков сейчас, в условиях резкого увеличения ключевой ставки, подняли проценты по вкладам и кредитам. Стремясь удержать клиентов, некоторые, даже крупные банки стали предлагать вклады по акции с процентной ставкой по уровню или даже выше ключевой. Просто брать и снимать свои деньги нерационально. Никто банковские вклады не экспроприирует – это уже совсем запредельная мера, которую невозможно даже представить. Сейчас не 1990-е в банковской сфере, и на все вклады распространяется страхование от АСВ (Агентства по страхованию вкладов). В этих условиях вкладчикам рационально подумать о переоформлении вкладов. Можно рассмотреть возможность закрыть досрочно депозиты, даже потеряв начисленные проценты, и открыть новые вклады по новой ставке намного выше прежней».