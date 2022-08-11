«20 главных событий России за 20 лет»: Олимпиада в Сочи стала рекордной

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Жаркие. Зимние. Твои. Такими запомнились Олимпийские игры в Сочи 2014 года. Главное спортивное событие планеты стало не только триумфом российского спорта и масштабной рекламной кампанией туристического потенциала России. Подготовка к соревнованиям такого уровня — вызов для любой страны. Статус хозяина олимпиады потребовал напряжения финансовых и административных ресурсов.
После игр было подсчитано, что прямые расходы на подготовку и проведение Олимпийских игр в Сочи составили почти 325 млрд рублей. Из них из бюджета страны было выделено 104 млрд рублей. На эти день были построены знаменитые на весь мир спортивные объекты. Среди них стадион «Фишт», где прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, ледовые дворцы «Шайба» и «Большой», дворец зимнего спорта «Айсберг», кёрлинговый центр «Ледяной куб», конькобежный центр «Адлер-Арена», комплекс трамплинов «Русские горки» и олимпийская деревня.
Еще 1,3 триллиона рублей потратили не на сами Игры, а на развитие региона: транспортные магистрали, очистные сооружения и другие объекты инфраструктуры. Всего к Олимпиаде в условиях сложного горного рельефа создано 800 объектов. Все это не только позволило с успехом провести Игры, но и составило наследие Олимпиады, которое будет работать на страну в течение десятков лет.
Один из самых дорогих и масштабных проектов — дорога Адлер — Красная Поляна. Общие затраты на то, чтобы соединить черноморское побережье и горный курорт, вложено 285 млрд рублей. Трасса протянулась на 131 километр, включая мосты, эстакады и тоннели. Еще одна важная трасса — 17-километровая дорога-дублёра Курортного проспекта в Сочи. Этот объект обошелся в 83,2 млрд рублей. Сейчас по этой дороге туристы, прилетевшие в новый аэропорт Адлер, без пробок попадают в большой Сочи.
«Мы построили сотни километров новых дорог, десятки мостов и тоннелей. Мы построили от берега моря в горный кластер железную дорогу. Мы проложили две дополнительные газовые трубы, чтобы обеспечить энергетику в регионе. Мы построили электростанцию и 17 подстанций. Мы создали новый медицинский центр, мы построили 43 гостиницы с десятками тысяч современных гостиничных мест. Вот все это, надеюсь, будет служить людям на десятки лет вперед. И на это денег не жалко, потому что это деньги для того, чтобы граждане могли пользоваться тем, что сделано, на протяжении десятилетий», — говорил президент Владимир Путин в сентябре 2013 года накануне старта игр.
Отдельно важно отметить частные инвестиции, которые составили более 221 миллиарда рублей. Каждый вложенный в отели и рестораны рубль поработал на благо города и Краснодарского края. Во время строительства этих объектов тысячи людей получили работу, сотни мелких предприятий — подряды и заказы. А после Олимпиады объекты продолжили работать, принося пользу людям, создавая рабочие места и выплачивая налоги. Курорт Сочи — это достояние всей страны. «В Сочи хоть раз отдыхал каждый» — это утверждение из известного советского фильма актуально до сих пор и Олимпиада сделала отдых на юге России комфортнее.