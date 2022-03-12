Минздрав РФ не стал заказывать «ЭпиВакКорону» у новосибирского «Вектора»

В данный момент регионы не нуждаются в поставках вакцины от «Вектора» – их не стали заказывать

Новосибирскому государственному научному центру «Вектор» не пришел заказ от Минздрава России на производство вакцины «ЭпиВакКорона» в феврале 2022 года. Журналисту НГС ответили в «Векторе», что заказ не поступил из-за того, что сейчас достаточно вакцины в регионах РФ. В пресс-службе Минздрава РФ отметили, что в настоящее время вакцины от коронавируса закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. По данным на 10 марта, в Новосибирской области осталось еще 20 864 вакцины «ЭпиВакКорона», несмотря на то, что последняя поставка была только 27 января. Напомним, что женщина скончалась от коронавируса, после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной». Такая информация появилась на сайте «"ЭпиВакКорона": неофициальная гражданская группа», куда поступает информация о пострадавших от прививки.

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