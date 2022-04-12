Новосибирск оказался в лидерах по полетам в Сочи за три месяца

Новосибирск оказался в лидерах по полетам в Сочи за три месяца
Новосибирск оказался в лидерах по полетам в Сочи за три месяца
Сегодня, 18:16ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Всего за три месяца сочинский аэропорт принял более 1,8 млн жителей России

Жители Новосибирска стали одними из самых частых посетителей курортного города Сочи за последние три месяца. Об этом Atas.info сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Самыми популярными внутренними направлениями в 2022 году стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Уфа и Челябинск.

Всего за три месяца аэропорт Сочи обслужил более 1,8 млн жителей России – это меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, что что ситуация с появление недружественных стран косвенно отразится на туризме и авиационной отрасли. Фактически недружественные государства (или многие из них), станут недоступными для перелетов российских авиакомпаний, пока не будут сняты санкции. Росавиация уже рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить рейсы за рубеж с 6 марта, а с 8 марта – рейсы в Россию из-за рубежа.

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