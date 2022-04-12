Новосибирск оказался в лидерах по полетам в Сочи за три месяца

Жители Новосибирска стали одними из самых частых посетителей курортного города Сочи за последние три месяца. Об этом Atas.info сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.
Самыми популярными внутренними направлениями в 2022 году стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Уфа и Челябинск.
Всего за три месяца аэропорт Сочи обслужил более 1,8 млн жителей России – это меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Напомним, что что ситуация с появление недружественных стран косвенно отразится на туризме и авиационной отрасли. Фактически недружественные государства (или многие из них), станут недоступными для перелетов российских авиакомпаний, пока не будут сняты санкции. Росавиация уже рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить рейсы за рубеж с 6 марта, а с 8 марта – рейсы в Россию из-за рубежа.