Новосибирск оказался в лидерах по полетам в Сочи за три месяца

Напомним, что что ситуация с появление недружественных стран косвенно отразится на туризме и авиационной отрасли. Фактически недружественные государства (или многие из них), станут недоступными для перелетов российских авиакомпаний, пока не будут сняты санкции. Росавиация уже рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить рейсы за рубеж с 6 марта, а с 8 марта – рейсы в Россию из-за рубежа.