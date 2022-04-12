В Новосибирске стала мамой 14-летняя девочка

В Новосибирской области самой молодой мамой в 2022 году стала 14-летняя школьница. Об этом сообщили на запрос Atas.info в управлении по делам ЗАГС региона.
«На момент рождения ребёнка самой молодой маме исполнилось 14 лет», - написало ведомство.
По данным ЗАГС Новосибирской области, за первый квартал 2022 года в регионе на свет появились 6 570 детей. Чаще всего родители давали новорождённым имена Артём, Михаил, Максим, Матвей, София, Ева, Виктория, Алиса и Мария.
Напомним, 6 января 2022 года в Новосибирской области родились первые двойняшки. Это девочки, которых назвали назвали Ева и Полина.