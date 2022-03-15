Контроль над непослушной рукой вернули пациенту хирурги Новосибирска

Контроль над непослушной рукой вернули пациенту хирурги Новосибирска
Контроль над непослушной рукой вернули пациенту хирурги Новосибирска
Сегодня, 09:01ОбществоФото: pixabay.com
Мужчина научился управлять рукой, открывать двери и держать ручку.

Хирурги новосибирской клиники имени Мешалкина помогли мужчине, у которого после аварии с КамАЗом была выявлена патология.

Мужчина получил серьезную травму головы в 2014 года, попав в аварию с грузовиком. После инцидента он провел два месяца в коме, а после начались долгие месяцы восстановления. Авария не прошла бесследно. Мужчина потерял контроль над своей рукой, они жила своей жизнью.

В клинике Мешалкина объяснили Вести Новосибирск, что в результате травмы пострадали участки мозга, отвечающие за координацию и движение. Чтобы исправить ситуацию, требовалась операция.

По словам заведующего научно-исследовательским отделом ангионеврологии и нейрохирургии Романа Киселева, через отверстие в голове на мишень – патологию - направляется тончайший электрод. Радиочастотный импульс разрушает регрессирующее тремор ядро.

Улучшения были замечены уже во время операции. Сейчас пациент учится открывать двери, держать ложку.

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