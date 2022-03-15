Контроль над непослушной рукой вернули пациенту хирурги Новосибирска

Мужчина получил серьезную травму головы в 2014 года, попав в аварию с грузовиком. После инцидента он провел два месяца в коме, а после начались долгие месяцы восстановления. Авария не прошла бесследно. Мужчина потерял контроль над своей рукой, они жила своей жизнью.