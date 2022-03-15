Масочный режим не будут отменять в Новосибирской области

Масочный режим не будут отменять в Новосибирской области
Масочный режим не будут отменять в Новосибирской области
Сегодня, 07:33ОбществоФото: pixabay.com
Масочный режим продолжает действовать в области, несмотря на снятия основных ограничений.

Власти Новосибирской области не будут отменять масочный режим, но от QR-кодов было решено отказаться.

По распоряжению правительства, театрам, кинозалам, циркам и учреждениям культуры разрешили не требовать с посетителей QR-коды, сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и медсправки о перенесенном коронавирусе. Также ограничения сняли с аттракционов, выставочных залов, гостиниц и баз отдыха.

С апреля QR-коды можно не предъявлять при посещении спортивных мероприятий. Об этом рассказал глава минпроторга Андрей Гончаров.

При этом маски и социальную дистанцию обязывают соблюдать всех посетителей заведений и мероприятий.

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