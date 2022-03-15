Масочный режим не будут отменять в Новосибирской области

Власти Новосибирской области не будут отменять масочный режим, но от QR-кодов было решено отказаться.
По распоряжению правительства, театрам, кинозалам, циркам и учреждениям культуры разрешили не требовать с посетителей QR-коды, сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и медсправки о перенесенном коронавирусе. Также ограничения сняли с аттракционов, выставочных залов, гостиниц и баз отдыха.
С апреля QR-коды можно не предъявлять при посещении спортивных мероприятий. Об этом рассказал глава минпроторга Андрей Гончаров.
При этом маски и социальную дистанцию обязывают соблюдать всех посетителей заведений и мероприятий.