Новый фейк: сахаром по 699 рублей пугают новосибирцев

Новый фейк: сахаром по 699 рублей пугают новосибирцев
Новый фейк: сахаром по 699 рублей пугают новосибирцев
Сегодня, 09:20ОбществоФото: скриншот "Вайлберриз"
Испуганные новосибирцы пересылают другу ссылки на "Вайлдберриз", где выставлен на продажу сахар за 699 рублей. Причем, речь идет не о каком-то экзотическом продукте, а обычном "Русском сахаре" ... производства Соединенных Штатов.

Сахар по астрономической цене выставил на продажу некто Шихсефиев Н.Г. Других товаров этого продавца нет.

В информации о товаре указано, что страна производства Соединенные Штаты, а повод - "чай 23 февраля".

Внимательно изучив информацию, можно понять , что "золотой сахар" не более чем фейк, причем примитивный. Однако доверчивые новосибирцы с завидной регулярностью пересылают друг другу страшилку. Хотя тот же сахар можно купить в интернете по 69 рублей.

Между тем известно, что только в течение недели 400 тонн сахара поступит в Новосибирскую область. А жителей области предупреждают, что к фейкам и вбросам надо относиться с осторожностью и не поддаваться панике.

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