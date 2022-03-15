Новый фейк: сахаром по 699 рублей пугают новосибирцев

Сахар по астрономической цене выставил на продажу некто Шихсефиев Н.Г. Других товаров этого продавца нет.
В информации о товаре указано, что страна производства Соединенные Штаты, а повод - "чай 23 февраля".
Внимательно изучив информацию, можно понять , что "золотой сахар" не более чем фейк, причем примитивный. Однако доверчивые новосибирцы с завидной регулярностью пересылают друг другу страшилку. Хотя тот же сахар можно купить в интернете по 69 рублей.
Между тем известно, что только в течение недели 400 тонн сахара поступит в Новосибирскую область. А жителей области предупреждают, что к фейкам и вбросам надо относиться с осторожностью и не поддаваться панике.