Кто из звезд телевидения уехал из России с начала спецоперации на Украине

В данный момент за пределами России находится и другая сибирячка Татьяна Лазарева – она застряла в Киеве, после того, как отправилась туда по работе ещё в феврале 2022 года. Юмористка ежедневно ведёт стримы для россиян, в которых рассказывает о происходящем.