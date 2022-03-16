Кто из звезд телевидения уехал из России с начала спецоперации на Украине

Из-за рубежа фолловерам уже передаёт «привет» любимчик миллионов актёр, уроженец Новосибирска Павел Прилучный. Он не раз сообщал, что переживает из-за событий на Украине, поэтому решил уехать из страны на отдых.
Прилучный вспомнил о детстве и эмиграции из родного Казахстана. А также поделился в своём Telegram-канале фото нового паспорта, где указана другая фамилия. Это шокировало подписчиков.
В данный момент за пределами России находится и другая сибирячка Татьяна Лазарева – она застряла в Киеве, после того, как отправилась туда по работе ещё в феврале 2022 года. Юмористка ежедневно ведёт стримы для россиян, в которых рассказывает о происходящем.
При этом ещё одна звезда из Новосибирска – Дава Манукян остался в стране. Он продолжает выступать на телевидении и заниматься своими проектами.
Бывшая невеста певца Давы и самая популярная телеведущая Ольга Бузова недавно сообщила об отъезде из страны. Она отправилась в Объединённые Арабские Эмираты на каникулы. Ещё до блокировки Instagram звезда поделилась снимками с пляжа, пост подписала так:
«Мне это сейчас просто необходимо. Просто вдохнуть морской воздух, и постараться хоть ненадолго выключить мозг», - написала артистка.
Буквально во вторник, 16 марта 2022 года, известная ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева заявила об увольнении. Журналистка объяснила, что на фоне последних событий хочет уделить время семье. Известно, что Гильдеева уже покинула Россию. На канале она проработала свыше 15 лет.
Вслед за коллегой объявил об уходе с НТВ тележурналист Вадим Глускер. Пресс-служба телеканала поспешила сообщить, что увольнение корреспондента связано с его здоровьем. На канале Глускер в разные годы вёл программы «Сегодня», «Итоги», а также был автором нескольких документальных фильмов.
На днях стало известно об уходе с Первого канала журналистки Жанны Агалаковой, которая работала там с 1995 года. В своих соцсетях она сообщила, что подала заявление об увольнении ещё 3 марта 2022 года.
Известная телеведущая Ксения Собчак улетела из России с 5-летним Платоном ещё 2 марта. При этом она утверждала, что отправилась отдыхать, и планов на эмиграцию нет. Фанаты замечали теледиву в Стамбуле, а также в израильском аэропорту.
Одним из первых о спецоперации на Украине высказался популярный телеведущий Первого канала Иван Ургант. Сообщалось, что его шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира, а сам артист покинул Россию. В своём Instagram Ургант писал, что отправился в отпуск с семьёй в Израиль:
«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», - написал Иван Ургант.
Ксения Бородина недавно улетела на отдых в Дубай, за что подверглась критике. Многие обвинили телеведущую в антипатриотизме, заявляя, что она не должна была покидать родину в такое тяжёлое время.