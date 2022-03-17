Когда ставить прививку от клещевого энцефалита в Новосибирской области

Ставить прививку люди начинают еще с осени, чтобы успел сформироваться стойкий иммунитет к весне и лету

В Новосибирской области уже началась подготовка к пробуждению клещей из зимней спячки. Прививку уже можно поставить сейчас, но можно и позже. Глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов во время совещания в правительстве в конце февраля рассказывал, что некоторые жители Новосибирской области уже ставят прививки от клещевого энцефалита. Власти также разрабатывают план мероприятий по обработке территорий, где скапливается много людей – это парки, скверы и прибрежные зоны. Отметим, что по стандарту первую прививку от клещевого энцефалита делают осенью в качестве подготовки к весенне-летней эпидемии. Следующую иммунизацию проводят в начале зимы, спустя месяц после первой. Врачи также допускают введение вакцины в течение трех месяцев после первой прививки – этого хватит, чтобы выработался иммунитет. Напомним, что в 2021 году клещевым энцефалитом заболели 73 человека, двое из них умерли.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter