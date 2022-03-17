Когда ставить прививку от клещевого энцефалита в Новосибирской области

Когда ставить прививку от клещевого энцефалита в Новосибирской области

Когда ставить прививку от клещевого энцефалита в Новосибирской области

Сегодня, 14:33
Общество
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Ставить прививку люди начинают еще с осени, чтобы успел сформироваться стойкий иммунитет к весне и лету

В Новосибирской области уже началась подготовка к пробуждению клещей из зимней спячки. Прививку уже можно поставить сейчас, но можно и позже.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов во время совещания в правительстве в конце февраля рассказывал, что некоторые жители Новосибирской области уже ставят прививки от клещевого энцефалита.

Власти также разрабатывают план мероприятий по обработке территорий, где скапливается много людей – это парки, скверы и прибрежные зоны.

Отметим, что по стандарту первую прививку от клещевого энцефалита делают осенью в качестве подготовки к весенне-летней эпидемии. Следующую иммунизацию проводят в начале зимы, спустя месяц после первой.

Врачи также допускают введение вакцины в течение трех месяцев после первой прививки – этого хватит, чтобы выработался иммунитет.

Напомним, что в 2021 году клещевым энцефалитом заболели 73 человека, двое из них умерли.

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