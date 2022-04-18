Белый: Подход к регистрации лекарств в России нужно пересмотреть

На заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности Совета Федерации РФ председатель совета директоров фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый сообщил, что в стране запаслись лекарствами на год вперед и дефицита теперь опасаться не нужно.

В то же время Белый призвал отечественных производителей выпускать собственные лекарственные препараты с целью полностью заместить импорт и вытеснить прижившуюся в РФ практику принудительного патентования. Об этом пишет newizv.ru. Также в своем выступлении Белый обратился к теме положительных и отрицательных аспектов принудительного лицензирования, особенностям российской системы регистрации лекарственных средств и защиты интеллектуальной собственности. Председатель совета директоров фармкомпании «Промомед» утверждает, что порядок формирования связей в отечественной фармацевтике давно требует вмешательства и пересмотра. Например, Белый выступил с инициативой ввести новую практику оценки патентных заявок на изобретения с расширением объема охраны от конкретной формулы лекарства к ее вариабельности. Таким образом, российским юристам и производителям советуют сконцентрироваться на защите прав на подвид лекарств, а не на конкретную формулу. Эту практику широко применяют в США и Европе, она же поможет производителям лекарств России вернуть инвестиции и определить наиболее эффективный препарат для вывода на рынок. Наилучшим инструментом поддержки фармацевтической независимости государства, по мнению Петра Белого, остается система юридической защиты, утвержденная специально для оригинальных отечественных препаратов. Петр Белый указал на наличие явных проблем в вопросах охраны интеллектуальной собственности на оригинальные лекарственные молекулы отечественного производства. Очевидно, что практика применения различных подходов к возможному объему патентной охраны возникла по причине разницы в восприятии у разных производителей. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко поддержала идею Петра Белого о возможности скорректировать принципы работы с фармацевтическими компаниями. Матвиенко призвала «консультировать и помогать, а не ограничивать». Председатель СФ поручила сенаторам представить собственные инициативы по пересмотру принципов работы российского патентного ведомства. По итогам обсуждения с целью быстрого и качественного решения поднятых вопросов будет составлен документ с рекомендациями для правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ.

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