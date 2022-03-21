Новосибирские салоны красоты планируют поднять цены на услуги из-за санкций

Косметика и бьюти-услуги подорожали до 70% в России из-за санкций. Поднять цены производителей вынудили проблемы с поставками импортного сырья и оборудования. Однако пока другие завышают, новосибирские косметические бренды и салоны красоты стараются сдерживать цены. О том, как им это удаётся - в материале Atas.info.

Эксперты единогласно утверждают, что скоро с прилавков магазинов в стране исчезнут многие импортные товары, включая косметику. Также не избежать подорожания люксовых препаратов для ботокса. Многие салоны красоты в России уже обслуживают клиентов по новым ценам, а новосибирские продолжают работать по старым. Некоторые ногтевые студии в Новосибирске пока сохранили цены на услуги маникюра и педикюра. Однако руководители не исключают, что через 3 месяца придётся делать перерасчёт и объявлять клиентам о наценке. «Некоторые поставщики дали нам возможность сделать закупку по старым ценам. Ежедневные расходники – перчатки, салфетки, пилки выросли в цене до 30%. Есть точная дата поднятия цен у поставщиков, но они ещё не озвучивали – всё зависит от стоимости сырья. Мы уже знаем, что производители гель-лаков Россия-Германия сделали наценку до 30%. А полностью импортная продукция может вообще стать недоступной для некоторой части потребителей», - рассказала директор ногтевой студии «Календула» в Новосибирске Зоя. Владелица салона добавила, что пока не знает, как изменятся цены на услуги к лету. Сейчас в компании обсуждается вопрос о вариантах полного сохранения процента за работу мастерам, включённого в услугу, и повышение цен только на материалы. Однако при таком подходе сотрудники будут значительно меньше зарабатывать. Фото: Медиахолдинг1Mi «Стоимость оборудования и премиального гель-лака уже возросла на рынке. А отечественной продукции я не доверяю, да и мои клиенты ею не будут интересоваться. Чтобы не работать в убыток, точно буду повышать цены», - поделилась мастер маникюра, работающая на дому Евгения. Подорожает ли отечественная косметика? В Новосибирске располагаются около десяти компаний по производству косметики. Одна из них в наукограде Кольцово – «Живая косметика Сибири». Бренд производит крема, шампуни, мыло, масла, тоники и многое другое из натуральных природных веществ. Поэтому, по словам руководителя компании, с кризисом они не столкнулись. «В состав наших продуктов входят ягоды брусники, клюквы, берёзовые листья – в целом всё, чем владеет наш край. За рубежом мы сырьё не покупали и не планировали. Поэтому волнения вокруг санкций мы не ощутили. Даже всё наше оборудование российского производства – точнее из Санкт-Петербурга», - отметила директор компании живая косметика Сибири Еркова Инна. При этом собеседница добавила, что пока цены на свою продукцию повышать не планируют. Однако это будет обсуждаться, если в ближайшие месяцы ситуацию на внутреннем рынке не урегулируют. Фото: Медиахолдинг1Mi «Если паника и спекуляция на произошедшем пройдёт быстро, то цены на косметику мы менять не будем. Но сейчас всё дорожает, тут будем обсуждать, нужно же идти вровень с другими производителями». Специалисты-косметологи из Новосибирска заявили, что санкции могут отобрать у них большую часть клиентов. С ростом цен на препараты ботулотоксина снизится спрос на некогда популярные процедуры инъекций ботокса и филлера. Крупные производители уже сделали наценку до 10%. При этом, и до последних событий в мире бьюти-услуги были не из дешёвых удовольствий.

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