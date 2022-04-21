Дело руководителей «Общины Виссариона» рассмотрит новосибирский суд

Железнодорожный суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело руководителей «Общины Виссариона». Такое решение принял Восьмой кассационный суд в Кемерово, хоть защита и настаивала на рассмотрении дела в Красноярске. Об этом проинформировали в официальном Telegram-канале адвокатов обвиняемых.