Дело руководителей «Общины Виссариона» рассмотрит новосибирский суд

Дело руководителей «Общины Виссариона» рассмотрит новосибирский суд
Дело руководителей «Общины Виссариона» рассмотрит новосибирский суд
Сегодня, 08:27ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Адвокаты настаивали на рассмотрения дела в Красноярске.

Железнодорожный суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело руководителей «Общины Виссариона». Такое решение принял Восьмой кассационный суд в Кемерово, хоть защита и настаивала на рассмотрении дела в Красноярске. Об этом проинформировали в официальном Telegram-канале адвокатов обвиняемых.

Восьмой кассационный суд (Кемерово) вынес решение о рассмотрении дела в отношении основателя религиозной общины «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) Сергея Торопа (Виссариона) и его помощников в Новосибирске.

Помимо этого, суд продлил срок заключения в новосибирском СИЗО Торопу и его помощникам до 11 октября 2022 года. В ближайшее время уголовное дело направят в Железнодорожный суд.

Напомним, организаторы были взяты под стражу за создание секты и применение насилия к ее членам год назад.

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