Дело руководителей «Общины Виссариона» рассмотрит новосибирский суд

Железнодорожный суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело руководителей «Общины Виссариона». Такое решение принял Восьмой кассационный суд в Кемерово, хоть защита и настаивала на рассмотрении дела в Красноярске. Об этом проинформировали в официальном Telegram-канале адвокатов обвиняемых.
Восьмой кассационный суд (Кемерово) вынес решение о рассмотрении дела в отношении основателя религиозной общины «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) Сергея Торопа (Виссариона) и его помощников в Новосибирске.
Помимо этого, суд продлил срок заключения в новосибирском СИЗО Торопу и его помощникам до 11 октября 2022 года. В ближайшее время уголовное дело направят в Железнодорожный суд.
Напомним, организаторы были взяты под стражу за создание секты и применение насилия к ее членам год назад.