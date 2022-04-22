Фармацевты создали российский препарат от коронавируса нового поколения

Действие «Скайвиры» направлено на вирусную протеазу, и именно это делает лечение SARS-CoV-2 успешным независимо от того, о каком штамме идет речь. Новый препарат производства «Промомеда» целесообразно применять при амбулаторном лечении взрослых с подтвержденным диагнозом коронавирус, если заболевание протекает у них в легкой или среднетяжелой форме.