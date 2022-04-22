Фармацевты создали российский препарат от коронавируса нового поколения

Официальные данные ВОЗ свидетельствуют о том, что по состоянию на 20 апреля суточная численность инфицированных коронавирусом в мире составила 505 тысяч человек. Летальных исходов от COVID-19 зарегистрировали 6200.
Невзирая на заметное затишье в общей динамике заболеваемости коронавирусом, представители медицинского сообщества единогласны в мнении о том, что SARS-CoV-2 будет оставаться с нами всегда. Успешная борьба со смертельно опасной инфекцией невозможна без создания новых эффективных препаратов, пишут корреспонденты newizv.ru.
«Наиболее распространенный штамм стелс-омикрон практически смешался по симптомам с обычным ОРВИ, однако выраженность осложнений и постковидного синдрома сейчас наиболее высока. Будущие пандемии могут стать еще опаснее, уже активно предсказывают дельтакрон и другие модификации вируса», — предупредила директор по новым продуктам компании «Промомед» Кира Заславская.
Именно по этим причинам медики должны располагать широким спектром препаратов для проведения эффективной этиотропной терапии, подчеркнула эксперт.
Инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов проинформировал, в свою очередь, о результатах проведенных клинических исследований. Они доказали выраженный противовирусный эффект «Скайвиры»: препарат снижает риск прогрессирования коронавируса в тяжелую форму и существенно ускоряет процесс выздоровления.
Действие «Скайвиры» направлено на вирусную протеазу, и именно это делает лечение SARS-CoV-2 успешным независимо от того, о каком штамме идет речь. Новый препарат производства «Промомеда» целесообразно применять при амбулаторном лечении взрослых с подтвержденным диагнозом коронавирус, если заболевание протекает у них в легкой или среднетяжелой форме.
Замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов сообщил, что действие «Скайвиры» направлено на блокирование репродукции вируса внутри клеток. Это обеспечивают нирматрелвир и ритонавир — вещества, дополняющие и поддерживающие действие друг друга.
При лечении коронавируса у взрослых суточная доза составляет: 600 мг нирматрелвира и 200 мг ритонавира (по одной таблетке два раза в день). Курс лечения «Скайвирой» — пять дней. Назначенную лечащим врачом терапию желательно начинать максимально быстро — не позднее чем спустя пять суток с момента возникновения первых признаков наличия в организме инфекции.