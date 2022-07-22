Об интересных местах Волгоградской области в рамках проекта «Регион открытий-2022» рассказывает интернет-издание «НовостиВолгограда.ру».
Жирновский район расположен на севере Волгоградской области в степной зоне по обе стороны реки Медведица. На востоке граничит с Саратовской областью. Он считается одним из северных районов региона. От Волгограда он удален на 320 км. Административный центр — город Жирновск. Население района составляет 49,8 тысяч человек.
Жирновск расположен на месте, где в середине XVII века находилось поселение Жирное, относившееся в то время к Камышинскому уезду Саратовской губернии.
Во время немецкой колонизации во второй половине 18-го века Екатерина II обратилась к иностранцам с призывом заселять окраины российских земель. Последними в Жирновском районе было основано 13 колоний. Немцы занимались возделыванием земли и животноводством.
Поселение в 1935 году вошло в состав Сталинградской области, ныне — Волгоградской. В 1941 году все поволжские немцы были отправлены в ссылку. В 1949 году неподалеку от поселения появилась нефтяная скважина. Через год село получило статус города с районным подчинением, и его название было изменено на Жирновск. В 1959 году оно стало районным административным центром.
Большой Каменный овраг в Жирновском районе притягивает туристов возможностью совершить своеобразное «путешествие во времени» и в пространстве. За пару часов экскурсии можно посетить различные геологические эпохи: от карбона палеозойской эры (около 300 млн. лет назад) до ледниковой эпохи антропогена (около 300 тыс. лет назад).
Есть в районе и Малый Каменный овраг. В нем также встречаются огромные глыбы песчаника из морских пластов, в которых встречаются окаменелости: кораллы, обломки игл морских ежей и т. п. Заметны также следы древней юрской реки, которая 150 миллионов лет пересекала Волгоградскую область.
В Малом Каменном овраге также можно посетить известные многим пещеры — Глаза Дракона и Ноздри Дракона, похожие на глаза и ноздри огромного то ли чудовища, то ли действительно дракона. Уфологи утверждают, что тут может быть расположена база НЛО. Учёные эти домыслы опровергает и отмечают, что из необычного здесь изредка бывают только странно себя ведущие в подземельях туристы: кто-то пугается размера и темноты пещер, а кто-то от переизбытка впечатлений и загадочности начинает испытывает слуховые галлюцинации, начитавшись легенд.
Пещеры расположены рядом с самым аномальным местом в стране — Медведицкой грядой. Это цепь холмов, расположенных по окружности.
Кстати, в глубь Медведицкой гряды из Большого Каменного оврага ведут загадочные тоннели, назначение и длина которых до сих пор никем не раскрыты. Упоминания о них есть в разных исторических источниках, однако в природе не бывает таких прямых пещер. Легенда гласит, что во времена Золотой Орды монголы сгоняли пленных русских для рытья тоннелей.
На гряде туристы часто посещают урочище Синяя гора, на которой их привлекает Склон бешеных молний и Роща пьяных берез, рассказали «НовостямВолгограда.ру» в администрации Жирновского района. Здесь часто бывают шаровые молнии, следы от которых есть чуть ли не на каждом шагу. деревья через одно имеют обожженный участок ствола на высоте 1-1,5 метра от земли. Кроме того, березы растут, как будто стелясь по земле, словно огромные лианы. Местные жители называют это место Рощей пьяных берез, а уфологи — геопатогенным местом.
Интересно путешественникам и Чертово логово. Оно знаменито загадочными возгораниями. На территории гряды можно найти деревья, которые необычным образом сгорели изнутри. Некоторые местные побаиваются здесь ходить. Молнии здесь, по их рассказам, уходят в землю и даже вырываются из-под нее. По их количеству Медведицкая гряда занимает второе место в мире.
В районе также насчитывается множество родников. Один из них — Ольгин. О его возникновении в народе ходит много преданий. Существует легенда, что дочь богатого Саратовского купца, серьезно заболев, удалилась в эти места с несколькими девушками. Затем к ним присоединялись другие. Так был образован женский монастырь. Будучи монахиней, она полюбила местного жителя. За этот грех на неё наложили епитимью — руками выкопать родник. Так возник рукотворный святой источник. Вода в роднике периодически освящается. Некоторые паломники считают ее целительной, хотя ученые этого пока не подтвердили.
Еще один известный родник — «Верхняя криница» в поселении Меловатка. Он был освящен в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Рядом с родником стоят закрытая купальня с купелью и часовня.
Жирновский район также может похвастаться старинными церквями. Чаще всего туристы посещают каменную церковь, возведенную в 1818 году во имя великомученика Дмитрия Солунского, в селе Меловатка. Во время строительства, при закладке фундамента, рабочие находили человеческие кости, кресты и гробы, выдолбленные из цельного дубового леса в виде колод, что свидетельствует о древности поселения.
По очертаниям церковь напоминает корабль. Такие Храмы в народе называют Церковь спасения. Внутри здание расписано фресками. При советской власти церковь была частично разрушена и до сих пор не восстановлена. Считается объектом культурного наследия.
Второй старинный храм и памятник архитектуры — Храм Рождества Христова в Нижней Добринке. Первый храм был деревянным. Его возвели во второй половине XVIII века. В начале XIX века он перестал вмещать всех прихожан, поэтому было решено возвести ещё один храм — каменный. Он был построен в стиле позднего классицизма.
В 2007 году на самой высокой точке Жирновска был воздвигнут Охранный Крест. Композицию освятил Владыка Герман. Через это место когда-то пролегал последний путь Великого князя Александра Невского.
В селе Нижняя Добринка с точки зрения архитектуры также интересна большая мукомольная мельница француза Э. Бореля. Ее возвели в 1876 году. Это редкий экземпляр промышленной архитектуры готического стиля, единственный в Европе. Сегодня вокруг мельницы стоят новые постройки, и оборудована она на новый, современный лад, но отделка помещений имеет характерные особенности того времени. Внутри здания находятся галереи, построенные более ста лет назад.
Материал опубликован в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».