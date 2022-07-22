В районе также насчитывается множество родников. Один из них — Ольгин. О его возникновении в народе ходит много преданий. Существует легенда, что дочь богатого Саратовского купца, серьезно заболев, удалилась в эти места с несколькими девушками. Затем к ним присоединялись другие. Так был образован женский монастырь. Будучи монахиней, она полюбила местного жителя. За этот грех на неё наложили епитимью — руками выкопать родник. Так возник рукотворный святой источник. Вода в роднике периодически освящается. Некоторые паломники считают ее целительной, хотя ученые этого пока не подтвердили.