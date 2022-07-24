К Мишустину обратились IT-специалисты по поводу закона о рекламе

Соответствующую петицию разместили на портале change.org. В ней призывают помочь крупнейшим интернет-компаниям страны, которые фактически прекратят свою работу в случае вступления изменений в силу. Речь идет о таких платформах, как «Авито», «Юла», HH.ru, ЦИАН и не только.
Как пишет newsnn.ru, авторы петиции отметили, что поправки в закон «О рекламе» предусматривают создание некоего единого государственного оператора, через которого будут проходить все публикации объявлений. По их словам, такое решение приведет к параличу работы тех уникальных продуктов, которые создали российские айтишники, и поставит крест на работе сервисов частных объявлений.
Как отметили в «Авито», включение в поправки закона платформ по размещению бесплатных объявлений в корне неверно. Наружная реклама и классифайды – это два совершенно разных бизнеса. Сайты частных объявлений в отличие от наружной рекламы – это сложный онлайн-продукт, это социальная коммерция с вшитой транзакционной моделью и доставкой.
В «Авито» сказали, что поправки приведут к тому, что миллионы пользователей уйдут на площадки, которые находятся в серой зоне. Кроме того, создание единого оператора просто лишит всяких стимулов к развитию российских IT-продуктов.
И наконец, заявили в «Авито», закон разрушит целую интернет-отрасль и приведет к серьезному оттоку IT-специалистов из России. При этом кабмин во главе с Михаилом Мишустиным потратил немало сил на создание технологического суверенитета. Более того, представители платформы заявили, что все цели, заявленные авторами закона, уже решены на уровне бизнеса и государства. По их мнению, нужно срочно привлечь всех участников рынка и обсудить с ними риски введения избыточных инициатив для будущего IT-индустрии.
“В то время как бизнесы успешно решили эти вопросы собственными силами и инвестициями, параллельно создаются законы, которые просто сводят все эти усилия на нет и приведут к огромному ущербу для бюджета и экономики страны. В текущих условиях такие последствия можно предотвратить только полным исключением из законопроекта классифайдов”, - отметили в «Авито».