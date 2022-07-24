К Мишустину обратились IT-специалисты по поводу закона о рекламе

К Мишустину обратились IT-специалисты по поводу закона о рекламе
К Мишустину обратились IT-специалисты по поводу закона о рекламе
Вчера, 17:13ОбществоФото: pxhere.com
Сообщество IT-специалистов обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить поправки в закон «О рекламе».

Соответствующую петицию разместили на портале change.org. В ней призывают помочь крупнейшим интернет-компаниям страны, которые фактически прекратят свою работу в случае вступления изменений в силу. Речь идет о таких платформах, как «Авито», «Юла», HH.ru, ЦИАН и не только.

Как пишет newsnn.ru, авторы петиции отметили, что поправки в закон «О рекламе» предусматривают создание некоего единого государственного оператора, через которого будут проходить все публикации объявлений. По их словам, такое решение приведет к параличу работы тех уникальных продуктов, которые создали российские айтишники, и поставит крест на работе сервисов частных объявлений.

Как отметили в «Авито», включение в поправки закона платформ по размещению бесплатных объявлений в корне неверно. Наружная реклама и классифайды – это два совершенно разных бизнеса. Сайты частных объявлений в отличие от наружной рекламы – это сложный онлайн-продукт, это социальная коммерция с вшитой транзакционной моделью и доставкой.

В «Авито» сказали, что поправки приведут к тому, что миллионы пользователей уйдут на площадки, которые находятся в серой зоне. Кроме того, создание единого оператора просто лишит всяких стимулов к развитию российских IT-продуктов.

И наконец, заявили в «Авито», закон разрушит целую интернет-отрасль и приведет к серьезному оттоку IT-специалистов из России. При этом кабмин во главе с Михаилом Мишустиным потратил немало сил на создание технологического суверенитета. Более того, представители платформы заявили, что все цели, заявленные авторами закона, уже решены на уровне бизнеса и государства. По их мнению, нужно срочно привлечь всех участников рынка и обсудить с ними риски введения избыточных инициатив для будущего IT-индустрии.

“В то время как бизнесы успешно решили эти вопросы собственными силами и инвестициями, параллельно создаются законы, которые просто сводят все эти усилия на нет и приведут к огромному ущербу для бюджета и экономики страны. В текущих условиях такие последствия можно предотвратить только полным исключением из законопроекта классифайдов”, - отметили в «Авито».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы