К Мишустину обратились IT-специалисты по поводу закона о рекламе

И наконец, заявили в «Авито», закон разрушит целую интернет-отрасль и приведет к серьезному оттоку IT-специалистов из России. При этом кабмин во главе с Михаилом Мишустиным потратил немало сил на создание технологического суверенитета. Более того, представители платформы заявили, что все цели, заявленные авторами закона, уже решены на уровне бизнеса и государства. По их мнению, нужно срочно привлечь всех участников рынка и обсудить с ними риски введения избыточных инициатив для будущего IT-индустрии.