Соседи спасли парализованного пенсионера из захламленной комнаты в Новосибирске

По словам соседей, пенсионер жил в одной из комнат барака со своей женой – они постоянно топили жильцов, а в помещении был мусор, тараканы и часто ночевали бомжи. Семь лет назад мужчина слег с инсультом – у него отнялись ноги, а лечили на протяжении многих лет его только водкой, а вместо душа жена обливала его ведром воды прямо на кровать.