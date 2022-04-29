Соседи спасли парализованного пенсионера из захламленной комнаты в Новосибирске

Соседи спасли парализованного пенсионера из захламленной комнаты в Новосибирске
Соседи спасли парализованного пенсионера из захламленной комнаты в Новосибирске
Сегодня, 15:48ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Соседи спасли пожилого жителя Новосибирска из замусоренной комнаты – он был парализован, а жена лечила его водкой

В Новосибирске жители барака помогли заселить неходячего инвалида в дом престарелых – его жена превратила комнату в помойку, приводила туда бомжей и лечила мужчину водкой.

По словам соседей, пенсионер жил в одной из комнат барака со своей женой – они постоянно топили жильцов, а в помещении был мусор, тараканы и часто ночевали бомжи. Семь лет назад мужчина слег с инсультом – у него отнялись ноги, а лечили на протяжении многих лет его только водкой, а вместо душа жена обливала его ведром воды прямо на кровать.

Дочка пожилого мужчины не стала выхаживать отца, но соседи помогли оформить неходячему мужчине инвалидность и направить его на лечение, определив в дом престарелых под Бердском, сообщает КП-Новосибирск.

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