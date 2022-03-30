Бывший детдомовец захламил муниципальную квартиру в Новосибирске

Бывший детдомовец захламил муниципальную квартиру в Новосибирске
Бывший детдомовец захламил муниципальную квартиру в Новосибирске
Сегодня, 05:20ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Соседи детдомовца пожаловались на тараканов, ночной шум и грязь в подъезде.

В Новосибирске парень из детского дома за 4 года захламил муниципальную квартиру на Родниках. Его соседи пожаловались на тараканов, шум и подтопления.

Квартира бывшего воспитанника детдома находится в новостройке на окраине Родников. В этом доме социальное жильё предоставлено многим взрослым, которые в детстве остались без родителей. В том числе и соседке дебошира Елене.

Девушка рассказал, что молодой человек заселился в квартиру над ней не так давно, но буквально сразу дом заполонили тараканы, а в лифте были лужи. Соседи чаще стали слышать шум по ночам.

После жители начали собирать жалобы против соседа. А из-за одного подобного ночного гуляния на мужчину даже вызывали полицию, но и это не помогло его утихомирить.

Елена недавно вернулась в свою квартиру после роддома. До этого она сама отремонтировала жильё, обставила новой мебелью. А по приезду заметила следы подтопления. При очередном вызове полиции, сосед накинулся на неё с ножом.

Девушка не смогла дальше там оставаться и переехала на время к друзьям. Сейчас буйного соседа в квартире нет с марта. Соседи предполагают, что он находится на реабилитации.

В мэрии Новосибирска HГC подтвердили, что квартиру на Родниках предоставили мужчине как сироте. Известно также, что администрация района подала иск в суд о его выселении.

Однако в мэрии отметили, что без веских причин выселить детдомовца из квартиры нельзя. Для этого он должен просрочить в течении года оплату за коммунальные услуги, нарушать покой соседей систематически.

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