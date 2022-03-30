Новые цифры пенсии с 1 апреля 2022 после индексации: от 11 234 до 18 130 рублей

Новые цифры пенсии с 1 апреля 2022 после индексации: от 11 234 до 18 130 рублей
Новые цифры пенсии с 1 апреля 2022 после индексации: от 11 234 до 18 130 рублей
Сегодня, 07:49ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Пенсии поднимут 75 тысячам пенсионеров из Новосибирской области с 1 апреля 2022 года. Рассказываем, какие размеры выплат ожидают сибиряков разных категорий.

По данным из подписанного Правительством РФ от 18 марта постановления, пенсии проиндексируют на 8,6% с 1 апреля – это 1 086 рублей. Получателями станут 75,7 тысяч новосибирских пенсионеров.

Речь о людях, которые не наработали необходимый стаж работы или число коэффициентов, также право на выплату имеют дети-инвалиды и другие категории. Средний размер пенсии с учетом индексации составит 11 234 рубля. Подробнее в таблице ниже:

Фото:скриншот с сайта pensiya.molodaja-semja.ru

Кроме того, вырастут с 1 апреля пенсии у «чернобыльцев» и членов их семьи, у инвалидов, которые получили военную травму, а также у участников ВОВ. В сумме положенных двух пенсий они получат 46,6 и 36,6 тыс. рублей соответственно.

Дополнительно увеличат выплаты Героям Советского союза, Российской Федерации, Социалистического труда, гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством", чемпионам Олимпийских игр, лауреатам государственных премий, специалистам ядерного оружейного комплекса и др. Размер их пенсий зависит от дополнительного ежемесячного материального обеспечения.

В ПФР Новосибирской области уточнили, что на индексацию будет ежемесячно тратится 70,4 млн. рублей. На выплату жителям региона уже заложено 14,3 млрд. рублей.

пенсии
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