Новые цифры пенсии с 1 апреля 2022 после индексации: от 11 234 до 18 130 рублей

По данным из подписанного Правительством РФ от 18 марта постановления, пенсии проиндексируют на 8,6% с 1 апреля – это 1 086 рублей. Получателями станут 75,7 тысяч новосибирских пенсионеров.
Речь о людях, которые не наработали необходимый стаж работы или число коэффициентов, также право на выплату имеют дети-инвалиды и другие категории. Средний размер пенсии с учетом индексации составит 11 234 рубля. Подробнее в таблице ниже:
Кроме того, вырастут с 1 апреля пенсии у «чернобыльцев» и членов их семьи, у инвалидов, которые получили военную травму, а также у участников ВОВ. В сумме положенных двух пенсий они получат 46,6 и 36,6 тыс. рублей соответственно.
Дополнительно увеличат выплаты Героям Советского союза, Российской Федерации, Социалистического труда, гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством", чемпионам Олимпийских игр, лауреатам государственных премий, специалистам ядерного оружейного комплекса и др. Размер их пенсий зависит от дополнительного ежемесячного материального обеспечения.
В ПФР Новосибирской области уточнили, что на индексацию будет ежемесячно тратится 70,4 млн. рублей. На выплату жителям региона уже заложено 14,3 млрд. рублей.