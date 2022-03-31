Самые популярные имена новорожденных в Новосибирской области назвали в ЗАГСе

В ЗАГСе назвали самые распространенные имена новорожденных по Новосибирской области. Так, с января 2020 по март 2022 года чаще всего детей называли именами Артём и София.
Имя Артем получили 1 631 новорожденных, а Софиями назвали 1 255 младенцев. Для мальчиков родители выбирали имена такие, как Михаил (1 419), Александр (1 406), Иван (1 045), Максим (1 043), Роман (1 013), Матвей (964), Кирилл (805) и Егор (653).
Самыми популярными женскими именами стали Виктория (1 060), Анна (980), Мария (949), Полина (940), Варвара (904), Дарья (890), Анастасия (776), Ксения (764) и Екатерина (744).
Также новосибирский ЗАГС называл самые редкие имена младенцев. В этом году на свет появились мальчики с такими редкими именами, как Белояр, Антип, Данислав, Добромир, Емельян, Даниль, Аверьян, Владомир. Удивили сотрудников загсов родители, которые дали своим сыновьям имена Одиссей, Карло, Златан, Святозар, фрол, Фирдаус, Аян-Херел, Авраам-Узизэль, Рост, Маркс и даже Космос.
Редкие имена девочек в 2021 году: Аксинья, Александрина, Ассоль, Велеся, Забава, Евангелия, Весна, Агдреия, Агриппина. Некоторые родители назвали дочерей оригинальными именами. Так, на свет появились Ладомира, Анна-Аврора, Нгок-Ту Ань, Мальвина, Тайна, Радомира, Светолика, Ясна, Кайлин, Ариадна-Леонилла.