Самые популярные имена новорожденных в Новосибирской области назвали в ЗАГСе

Самые популярные имена новорожденных в Новосибирской области назвали в ЗАГСе
Самые популярные имена новорожденных в Новосибирской области назвали в ЗАГСе
Сегодня, 07:57ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Чаще всего мальчиков называют именами Артем, Михаил, а девочек София и Виктория.

В ЗАГСе назвали самые распространенные имена новорожденных по Новосибирской области. Так, с января 2020 по март 2022 года чаще всего детей называли именами Артём и София.

Имя Артем получили 1 631 новорожденных, а Софиями назвали 1 255 младенцев. Для мальчиков родители выбирали имена такие, как Михаил (1 419), Александр (1 406), Иван (1 045), Максим (1 043), Роман (1 013), Матвей (964), Кирилл (805) и Егор (653).

Самыми популярными женскими именами стали Виктория (1 060), Анна (980), Мария (949), Полина (940), Варвара (904), Дарья (890), Анастасия (776), Ксения (764) и Екатерина (744).

Также новосибирский ЗАГС называл самые редкие имена младенцев. В этом году на свет появились мальчики с такими редкими именами, как Белояр, Антип, Данислав, Добромир, Емельян, Даниль, Аверьян, Владомир. Удивили сотрудников загсов родители, которые дали своим сыновьям имена Одиссей, Карло, Златан, Святозар, фрол, Фирдаус, Аян-Херел, Авраам-Узизэль, Рост, Маркс и даже Космос.

Редкие имена девочек в 2021 году: Аксинья, Александрина, Ассоль, Велеся, Забава, Евангелия, Весна, Агдреия, Агриппина. Некоторые родители назвали дочерей оригинальными именами. Так, на свет появились Ладомира, Анна-Аврора, Нгок-Ту Ань, Мальвина, Тайна, Радомира, Светолика, Ясна, Кайлин, Ариадна-Леонилла.

Материалы по теме:
2022Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы