Робота Николая научили напоминать новосибирцам о ревакцинации от COVID-19

Робота Николая научили напоминать новосибирцам о ревакцинации от COVID-19
Робота Николая научили напоминать новосибирцам о ревакцинации от COVID-19
Вчера, 13:59ТехнологииФото: Медиахолдинг1Mi
Голосовой помощник робот Николай теперь сможет напоминать жителям Новосибирской области о наступлении срока ревакцинации от коронавируса. Об этом передают в пресс-центре регионального правительства.

Теперь функции у голосового помощника Николая стали шире. Информирование о ревакцинации внедрили в робота по поручению губернатора Андрея Травникова. Система успешно прошла тестирование.

Первые звонки от Николая уже поступают на телефоны новосибирцев. Обзванивать необходимо тысячи человек ежедневно. Конечно же, речь идёт тех, кто переболел коронавирусной инфекцией и привился против неё шесть или более месяцев назад.

В планах у правительства добавить новый сервис уведомлений при звонках по номеру 122: напоминать о необходимости ревакцинации пациентам начнут и при записи на приём к врачу, предупредили в правительстве.

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