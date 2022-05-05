«СберТройка» начала тестировать в автобусах новые терминалы в Новосибирске

«СберТройка» начала тестировать в автобусах новые терминалы в Новосибирске
«СберТройка» начала тестировать в автобусах новые терминалы в Новосибирске
Сегодня, 09:35ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Протестировать новый сервис можно в автобусе № 5. Теперь пассажирам не нужно стоять в очереди, они сами могут оплатить проезд. Также водитель благодаря новому способу оплаты может не отвлекаться от дороги, о чем сообщает департамент московского транспорта.

В Новосибирске начали тестировать стационарные терминалы в общественном транспорте. Первый новый сервис «Сбертройка» можно протестировать в одном из автобусов маршрута №5. Об этом сообщают в Телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

«В Новосибирске мы уже несколько месяцев тестируем современную билетную систему на базе московской карты «Тройка». Кроме того, мы установили стационарные терминалы в транспорте. По итогам их тестирования вместе с регионом будем планировать дальнейшую программу развития цифровых технологий для городского транспорта Новосибирска», - рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

Напомним, ранее Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске. Представители Общественной палаты отметили неудовлетворительное качество остановок и отсутствие безналичной оплаты в маршрутках города.

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