Перекрытие улиц 9 мая 2022 в Новосибирске в День Победы – полный список

Перекрытие улиц 9 мая 2022 в Новосибирске в День Победы – полный список
Перекрытие улиц 9 мая 2022 в Новосибирске в День Победы – полный список
Сегодня, 11:00ТранспортФото: Дмитрий ТростниковКрасный проспект в центре Новосибирска будет перекрыт для транспорта
9 мая самые масштабные ограничения для транспорта с 7 утра до 23.00 будут в центре Новосибирска: перекроют Красный проспект и прилегающие улицы. Перед салютом перекроют Октябрьский мост и проезды к нему на обоих берегах Оби. Весь день перекрыта ул.Станиславского у Монумента Славы.

Перекрытия днем в центре Новосибирска

Главные ограничения, ради проведения военного парада и шествия «Бессмертного полка» коснутся главной улицы Новосибирска – Красного проспекта и прилегающих улиц.

Сам Красный проспект будет закрыт для транспорта на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя в первой половине Дня Победы: с 7.00 до 14.00.

С 14.00 до 23.00 ограничения на Красном проспекте будут немного меньше: на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе.

С утра до вечера: с 7.00 до 23.00 будут перекрыты прилегающие улицы.

Перекрытия на левом берегу

Весь день будет перекрыта ул. Станиславского в районе Монумента Славы: с 10.00 до 22.00 –на участке от площади им. Станиславского до площади Труда.

Вечерние перекрытия дорог из-за салюта

Вечером, ближе к артиллерийскому салюту, который запланирован над рекой Обью в 21. 50, перекроют движение транспорта по Октябрьскому мосту (новосибирцы еще называют его Коммунальным) от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского, и въезды на мост. А также – за оперным театром, где запланирован фейерверк.

На левом берегу – с 21.00 до 22.30 перекрыто движение:

- по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до площади Лыщинского;

- по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Ватутина до площади Лыщинского;

- по ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до площади Лыщинского.

На правом берегу – с 21.00 до 22.30

Проехать по Новосибирску с ветерком 9 мая будет не просто
Фото:Дмитрий Тростников

- по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской;

- по техническому проезду за НГАТОиБ (Красный проспект, 36) на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Депутатской.

Перекрытия улиц в Академгородке и Советском районе

Весь день с 9.00 до 23.00 – закрыто движение по ул. Ильича на участке от дома№ 4 до до дома № 6 к. 1.

С 9.00 до 12.00 перекрыто движение:

- по проспекту Академика Лаврентьева от проспекта Академика Коптюга до ул. Терешковой;

- по Морскому проспекту от ул. Терешковой до ул. Ильича;

- по ул. Приморской от дома № 9 до пересечения с ул. Гидромонтажной и ул. Софийской;

- по ул. Софийской от перекрестка с ул. Приморской и ул. Гидромонтажной до ул. Ветлужской;

- по ул. Ветлужской от ул. Софийской до ул. Новоморской;

- по ул. Новоморской от ул. Мухачева до пересечения с дорогой на дамбу Новосибирской ГЭС.

9 мая перекрытия улиц Первомайского района

Утром будет закрыто движение транспорта по улицам, вдоль стадиона «Локомотив» в разные периоды с 8.30 до 12.00.

Вечером 9 мая ради районного фейерверка перекрыто движение по ул. Маяковского на участке от ул. Марии Ульяновой до ул. Тельмана с 21.30 до 22.30.

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