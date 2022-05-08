Перекрытие улиц 9 мая 2022 в Новосибирске в День Победы – полный список

Вечерние перекрытия дорог из-за салюта

Вечером, ближе к артиллерийскому салюту, который запланирован над рекой Обью в 21. 50, перекроют движение транспорта по Октябрьскому мосту (новосибирцы еще называют его Коммунальным) от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского, и въезды на мост. А также – за оперным театром, где запланирован фейерверк.