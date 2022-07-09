Водитель троллейбуса душила и била головой коллегу в Новосибирске (она в больнице)

В Новосибирске водитель троллейбуса избила коллегу

В Новосибирске женщины-водители троллейбуса подрались из-за того, что не поделили маршрут. Инцидент произошел 6 июля 2022 года у остановки «Сад Дзержинского».

Как рассказала кондуктор пострадавшей, утром шел сильный ливень. По этой причине женщина за рулем одного из троллейбусов остановилась в районе «Сада Дзержинского» из-за лужи. За общественным транспортом в ряд встали еще семь троллейбусов 23-го маршрута. Кто-то пошел на обгон, а кто-то не пропустил и решил поехать сам. В этом и заключался конфликт. «Через некоторое время мы увидели, что два троллейбуса уже проехали мимо нас – работать. И Марина (имя изменено. - Прим. авт.) - водитель нашего транспорта - приняла решение, что она тоже может так сделать. Мы двинулись, но та, что первая сделала остановку, стала сигналить нам, намекая, что это её расписание и двигаться должна она. В итоге наш троллейбус не пропустили», - рассказала собеседница АиФ-Новосибирск. Тогда в этот троллейбус забежала женщина-водитель из другого общественного транспорта и начала душить и бить головой другую автомобилистку. В итоге нападавшая вышла и осталась безнаказанной. А пострадавшая получила травмы и ее увезли на скорой в больницу. На месте разбиралась полиция.

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